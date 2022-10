Nueva financiación disponible a través de Plan de Rescate

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg tiene nueva financiación disponible a través de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para abordar impactos del COVID-19.

El portal de solicitudes, al que se ingresa AQUÍ, estará abierto desde las 9 am del lunes 10 de octubre hasta el 27 de noviembre.

ARPA proporciona fondos de ayuda a los gobiernos estatales, locales y tribales elegibles que se han visto afectados negativamente por el coronavirus. El propósito de la financiación es apoyar a las comunidades más afectadas por COVID-19

Esta en la segunda ronda de financiación de ARPA en Mecklenburg. Un comunicado del condado indica que el monto mínimo de solicitud es de $250.000. Los beneficiarios de la primera ronda son elegibles para presentar una segunda solicitud.

