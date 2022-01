Nueva biblioteca móvil en Charlotte

Charlotte, NC.- La Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg estará ahora más cerca de la comunidad con el lanzamiento este fin de semana de la nueva biblioteca móvil.

Para el lanzamiento que se llevará a cabo el sábado 29 de enero, la Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg organizará un evento comunitario.

La actividad se llevará a cabo de 10 am a 12 pm en el Eastway Regional Recreational Center (3150 Eastway Park Drive, 28213)

All the rumors are true – #CMLibrary has a new Mobile Library! Learn more about the 33-foot-long vehicle, its significance and how we're welcoming the "MoLi" (pronounced "Molly") to the community on Saturday, January 29, 2022 at 10 a.m. here –> https://t.co/jmoU6ZtGJY pic.twitter.com/VuJtL5ir6m

— Charlotte Mecklenburg Library (@cmlibrary) January 10, 2022