Raleigh, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, reaccionó después del tiroteo mortal en una escuela de Texas esta semana y abogó por leyes que frenen el acceso armas en el estado. “No podemos normalizar el asesinato masivo de niños”.

En la Escuela Primaria Robb en Uvalde, una pequeña ciudad de Texas, un joven de 18 años abrió fuego y mató a 19 niños y dos maestros.

El caso conmocionó a Estados Unidos y trajo sobre la mesa nuevamente el debate sobre el asesinato masivo y el acceso a las armas en el país.

“¿Qué demonios es más importante que proteger a nuestros hijos? ¿Qué es más importante que evitar que nuestras escuelas, lugares de culto e incluso supermercados se conviertan en campos de matanza?”, dijo el gobernador en un video.

We cannot normalize the mass murder of children. pic.twitter.com/IjnYBR3eM1

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) May 25, 2022