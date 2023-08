ncdhhs-alienta-a-estar-preparados-para-temporada-de-virus-respiratorios

Charlotte, NC.- Las autoridades de salud de Carolina del Norte están alentando a sus habitantes a estar preparados para la temporada otoñal de virus respiratorios.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos reconoció un aumento en las métricas de COVID-19 en las últimas semanas en el estado. Además indicó que la influenza y el virus respiratorio sincitial (RSV) suelen alcanzar su punto máximo entre diciembre y febrero, pero el momento ha sido menos predecible desde el comienzo de la pandemia.

Ver más: El resurgir del COVID-19 durante el verano

Elizabeth Cuervo Tilson, directora de salud estatal y directora médica de NCDHHS, mencionó en un comunicado que “afortunadamente, contamos con las herramientas para que las personas se protejan a sí mismas y entre sí, incluido el acceso a vacunas, pruebas y tratamiento para ayudar a controlar el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias».

Las métricas de COVID-19 en Carolina del Norte y a nivel nacional han aumentado en las últimas semanas, incluso en el monitoreo de aguas residuales.

Increases in COVID-19 metrics have been seen in NC and nationally during recent weeks, including in the early warning wastewater monitoring system.

Read more here: https://t.co/tnMJlS0JYP pic.twitter.com/NlcqrIms4w

— NCDHHS (@ncdhhs) August 9, 2023