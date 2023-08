el-resurgir-del-covid-19-durante-el-verano

Charlotte, NC.- Cuando parecía que de la pandemia poco se hablaba, las autoridades informaron sobre un aumento de contagios de COVID-19 en el condado Mecklenburg.

“Las métricas de COVID-19 han aumentado en el condado este verano y podrían continuar aumentando hasta el otoño”, dijo Raynard Washington, director de salud pública del condado Mecklenburg en un comunicado.

Las autoridades indican que el aumento de casos no está relacionado con una nueva variante. Omicron XBB, que provocó el gran aumento en enero, todavía representa la mayoría de los casos en Carolina del Norte.

Los líderes de salud creen que la disminución de la inmunidad, los viajes y más tiempo en el interior debido al calor récord probablemente estén causando el aumento.

Public Health is seeing a summer COVID-19 surge. Hospital visits, hospitalizations due to COVID-19 and evidence of the virus that causes COVID-19 in wastewater have been increasing since early July.

Stay home if unwell and take an at-home test: https://t.co/M4G6zyYVid pic.twitter.com/NkjSZh61T9

— Mecklenburg County (@MeckCounty) August 8, 2023