Evento de vacunación para el regreso a clases

Charlotte, NC.- Con el regreso a clases en el horizonte, el enfoque se dirige hacia la salud y seguridad de los estudiantes. El condado Mecklenburg destaca la importancia de mantener al día las vacunas escolares.

Según Raynard Washington, director de Salud Pública del condado, asegurarse de que los niños estén al día con sus vacunas es crucial para un regreso escolar exitoso.

Para facilitar este proceso, el Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg ha organizado una clínica de vacunación el sábado 26 de agosto de 9 am a 3 pm en Public Health’s Northwest Clinic, ubicada en 2845 Beatties Ford Road.

Se alienta a los padres a programar una cita llamando al 704-336-6500 y llevar los registros de vacunación de sus hijos.

