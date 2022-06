NC destaca lucha por diversidad en el Pride Month

Charlotte, NC.- Honrar a la comunidad LGBTQ+ y su lucha por la diversidad es el foco de la proclama que celebra el Pride Month en Carolina del Norte.

El gobernador Roy Cooper declaró junio como el Mes del Orgullo LGBTQ. “La diversidad de Carolina del Norte es una de nuestras mayores fortalezas”.

“Mientras celebramos a la comunidad LGBTQ este mes, volvamos a comprometer nuestros esfuerzos para garantizar que nuestro estado sea acogedor e inclusivo”, agregó el gobernador.

El Mes del Orgullo LGBTQ conmemora los disturbios que tuvieron lugar hace 53 años en el Stonewall Inn el 28 de junio de 1969. Este evento a menudo se reconoce como el nacimiento del movimiento LGBTQ+ moderno.

Happy #PrideMonth, North Carolina. This June, as we celebrate our progress toward LGBTQ+ equality, let’s also recommit our efforts to making our state a more welcoming and inclusive place for all to live and work. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/znMhUhIRPk

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) June 1, 2022