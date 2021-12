¡Corre, come y bebe! Regístrate en NC MedAssist Pancakes & Beer 5K

Charlotte, NC.- Participar en NC MedAssist Pancakes & Beer 5K garantiza un día de correr o caminar, comer y beber, pero lo más importante ayuda a personas de escasos recursos a recibir medicamentos cruciales para mejorar su salud.

El evento anual de NC MedAssist es el octavo que realizará. Se llevará a cabo el sábado 11 de diciembre en Brewers at 4001 Yancey 4001-A Yancey Rd, Charlotte, NC 28217.

NC MedAssist es una farmacia benéfica que atiende a los residentes de Carolina del Norte con bajos ingresos y sin seguro médico.

El evento de recaudación de fondos consiste en una carrera de 5k que se puede completar a trote o caminando. Y continúa con un desayuno de panqueques, tocino y cerveza que se ofrecerá en el lugar.

Thank you for your support! Learn more https://t.co/NHkbECxHvO pic.twitter.com/0HiQkWSvo0

— NC MedAssist (@NCMedAssist) December 5, 2021