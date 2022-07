¿Cuántos casos de viruela del mono hay NC?

Charlotte, NC.- La Organización Mundial de la Salud activó el fin semana su máximo nivel de alerta por la viruela del mono, pero en Carolina del Norte ¿cuántos casos hay?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tienen en su sitio web una data que engloba la cantidad de casos en todo el mundo.

Según la cuenta, hay 16.836 casos en 74 países, de los cuáles 68 históricamente no han notificado la viruela del mono.

Estados Unidos es el segundo país con más casos, 2.890. España está en la cima con 3.125 y Alemania completa el top 3 con 2.268.

Ahora, ¿cuántos casos hay en Carolina del Norte? Según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) del estado en total son 27 los contagios hasta el 22 de julio.

La cifra representa el 0,9% de los casos en todo Estados Unidos. Mecklenburg es el condado con más casos con 12, según reseña Queen City News.

Monkeypox is spread through close, personal, skin-to-skin contact. If you feel sick or have unexplained rashes, do not attend any in-person gatherings and contact your local health department. https://t.co/DGQbgx4bBQ pic.twitter.com/vATAsjkiLY

— NCDHHS (@ncdhhs) July 18, 2022