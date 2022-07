disponible-vacuna-contra-viruela-del-mono

Charlotte, NC.- La vacuna contra la viruela del mono está disponible de manera gratuita en el condado Mecklenburg, anunció el Departamento de Salud Pública.

A partir del miércoles 13 de julio las personas de alto riesgo de contraer la enfermedad pueden hacer una cita online o vía telefónica para la vacunación.

El Departamento de Salud Pública (MCPH, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que proporcionará la vacuna Jynneos (viruela del mono) que puede prevenir enfermedades o provocar síntomas menos graves si se administra dentro de las dos semanas posteriores a la exposición de alguien a la viruela del mono.

“Si bien la viruela del simio representa un riesgo mínimo para la mayoría de las personas, estamos trabajando para ofrecer vacunas a quienes corren el mayor riesgo”, dijo el Dr. Raynard Washington, director de MCPH.

Ver más: Primer caso de viruela del mono en Mecklenburg

“Esto nos permite maximizar el suministro muy limitado de vacunas actualmente disponible y llegar a quienes son más vulnerables al brote actual”.

Hasta el 11 de julio Estados Unidos contabiliza 866 casos de la viruela del mono. De total, solo seis han sido reportados en Carolina del Norte. Los datos son oficiales del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.

Las personas que creen que están en alto riesgo pueden programar una cita en línea o llamando al 704-336-6500.

Public Health will provide the monkeypox vaccine to people at high risk of exposure starting 7/13 » https://t.co/0Pu7s9wIra

High risk includes • A person who's been in close physical contact with someone diagnosed with monkeypox in the past 14 days, or

(1/4) pic.twitter.com/cl7ijUQjJ9

— Mecklenburg County (@MeckCounty) July 12, 2022