NC amplía acceso a fórmula para bebés

Raleigh, NC.- Un programa que da acceso a fórmula para bebés en Carolina del Norte ha sido ampliado en medio de la escasez del producto alimenticio en todo en el país.

Se trata del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), explicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un comunicado.

Carolina del Norte tiene un contrato con Geber para proporcionar a los beneficiarios de WIC tipos estándar de fórmula para bebés; sin embargo, ahora se amplió el programa para ofrecer más variedad.

Ver más: En riesgo salud de bebés por escasez de fórmulas infantiles

Desde esta semana, el Programa WIC de Carolina del Norte comenzó a otorgar beneficios para más tamaños de fórmula Gerber. Asimismo, para dos productos adicionales de fórmula Gerber (Gerber Good Start Gentle Supreme y NAN 1 Pro Infant Powder).

Los cambios en el programa ayudarán a que los padres y las madres pueden comprar más tipos de fórmulas cuando estén disponibles en las tiendas.

Earlier this week the NC WIC Program began issuing benefits for more sizes of Gerber formula and for two additional Gerber formula products (Gerber Good Start Gentle Supreme and NAN 1 Pro Infant Powder). Learn more: https://t.co/UZOKEIl1hS pic.twitter.com/tD5R8AGFzn

— NCDHHS (@ncdhhs) June 1, 2022