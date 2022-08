Charlotte, NC.- MedAssist realizará una jornada en Charlotte para acercar su programa de medicamentos gratuitos a personas que no tienen seguro.

El evento se llevará a cabo el 26 de agosto. La farmacia estatal sin fines de lucro estará ofreciendo medicamentos en su unidad móvil en 4301 Shamrock Dr., Charlotte, NC 28215. El horario será de 9 am a 2 pm.

Ana Flores, técnico de farmacia de MedAssist, conversó con Hazel Petrelli, periodista de Progreso Hispano News, sobre la labor que realizan.

MedAssist tiene 25 años trabajando en pro de la comunidad ofreciendo medicamentos de venta libre y con recetas sin costo alguno.

Flores dijo que los medicamentos gratuitos son entregados a personas sin seguro y de escasos recursos. Recordó especialmente a la comunidad latina que muchas veces no cuenta con protección para eventos relacionados con la salud.

“Si no tiene seguro, si no gana bastante, si no es residente de este país, usted califica para nuestra ayuda para este programa de MedAssist”, presicó.

Medicamentos gratuitos para personas sin seguro

MedAssist realiza eventos de entrega de medicamentos gratuitos no recetados una o dos veces por mes en todo Carolina del Norte

Flores señaló que las personas interesas pueden registrarse de manera online e indicar la medicina que necesitan. Una lista de los próximos eventos de la farmacia móvil la puedes encontrar AQUÍ.

Ella mencionó que si los interesados no tienen acceso a Internet pueden ir al evento donde tendrán bolsas preparadas con seis u ocho medicamentos gratuitos para cualquier persona que asista.

Las personas reciben artículos que incluyen, entre otros, analgésicos, medicamentos para el resfriado y la tos, alergias, digestivos, vitaminas e incluso medicamentos para niños.

MedAssist tiene su sede en 4428 Taggart Creek Rd, Suite 101, Charlotte, NC 28208.

Su farmacia con medicamentos recetados está abierta de lunes a jueves de 8 am a 4 pm. “No son muchos los requisitos, solamente no tener seguro”, dijo Flores. Las medicinas con receta llegarán a su casa por correo.

“Tenemos la tienda gratuita dónde están las medicinas que no necesitan receta y está abierta lunes, miércoles y viernes de 9 am a 3 pm”, agregó.

Flores invitó a la comunidad hispana a aprovechar estos servicios. “Estamos para ayudarles”.

Para más información de MedAssist visite su sitio web.

