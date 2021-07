Condado de Mecklenburg reabrió mayoría de servicios en persona

Charlotte, NC.- Mecklenburg reanudó la mayoría de los servicios en persona en su horario normal de acuerdo con los mandatos del estado y del condado.

Los servicios del condado de Mecklenburg han estado operando a una capacidad limitada o proporcionando servicios virtuales desde el 18 de marzo de 2020 debido a COVID-19.

La administradora del condado, Dena Diorio, dijo que darán la bienvenida a las personas a las oficinas.

“Tenemos que hacer lo que sea mejor para esta comunidad. Tenemos que hacer lo que sea mejor para nuestros contribuyentes y tenemos que hacer lo que en el mejor interés para las personas que más nos necesitan, que es estar aquí para brindarles servicios en persona”, dijo Diorio.

