¿Más mujeres en la policía? CMPD abre sus puertas

Charlotte, NC.- La policía de Charlotte forma parte de una campaña nacional para aumentar la representación de la mujer en los cuerpos de seguridad de todo el país.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) hace esfuerzos para que las mujeres tengan al menos el 30% de representación dentro de los oficiales juramentados para 2030, como lo establece la campaña nacional 30×30.

Actualmente, el 14 % de los oficiales en el departamento son mujeres, un porcentaje ligeramente superior al promedio nacional de 12 %.

Como parte del compromiso, CMPD ha comenzado a realizar jornadas de reclutamiento e información. La primera ocurrió el sábado 4 de marzo en conjunto con FBI Charlotte. Más de 100 mujeres ingresaron a la academia de capacitación de policías y bomberos de Charlotte-Mecklenburg.

We're excited to meet you today! The @FBICharlotte & CMPD are hosting a women's recruitment NOW! Drop in and join us: March 4, 2023, from 9 a.m. – 1 p.m. at 1770 Shopton Road, Charlotte. #JoinCMPD #CharlottePoliceJobs https://t.co/WKV2Tsj3m3 pic.twitter.com/m1aeP7R25r

— CMPD News (@CMPD) March 4, 2023