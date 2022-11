Más de 2 millones de personas ya votaron en NC

Charlotte, NC.- Más de 2 millones de personas emitieron su voto de manera anticipada en Carolina del Norte, según las autoridades.

La cifra representa un aumento de 13% con respecto a las elecciones de 2018, indicó NC State Board of Elections.

La votación anticipada en Carolina del Norte terminó el sábado a las 3 pm. Ahora la única manera de votar de manera presencial es el día de las elecciones, el martes 8 de noviembre.

El sábado había largas filas en los sitio de votación en el condado Mekclenburg en el último día disponible para la votación anticipada.

Through Nov. 5 in NC, 2,148,035 voters had successfully cast ballots, either in-person or by mail. That's a nearly 13% increase over the same time in 2018. Last chance to vote is Election Day.

