Mark Robinson defiende acceso a las armas en foro de la NRA

Charlotte, NC.- El vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson, defendió el acceso a las armas en el foro de la NRA (Asociación Nacional del Rifle) celebrado en Houston, Texas, el fin de semana.

La realización del foro unos días después de que un joven de 18 años matara a tiros a 19 niños y dos maestros en una escuela en Uvalde, Texas, generó fuertes críticas.

En Carolina del Norte también hubo cuestionamientos por la participación de Robinson en el foro.

Pero, el vicegobernador se mostró desafiante en sus palabras. “Estoy aquí hoy, para disgusto de muchos de los izquierdistas en mi estado, que pensaron que debería acobardarme y quedarme en casa”.

Varios republicanos de alto perfil, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, declinaron participar en medio del escrutinio. Sin embargo, hubo personajes poderosos como el expresidente Donald Trump que hicieron acto de presencia.

Lt. Gov. @markrobinsonNC sends a blistering message to anyone who wishes to strip Americans of their Second Amendment Rights at #NRAconvention: pic.twitter.com/1o6EQHQF9B

— NRA (@NRA) May 27, 2022