Lo que debes hacer si ves una serpiente

Raleigh, NC.- Con la llegada del clima cálido también es normal que empiecen aparecer más serpientes. Pero no te preocupes NC Wildlife Resources Commission te enseña lo que debes hacer si ves una para no entrar en pánico y mucho menos hacerle daño.

Especialmente, la agencia pide en caso de un avistamiento de serpiente de pino o serpiente de cascabel, reportarlo.

“Las serpientes son una parte importante del ecosistema y ayudan a controlar las poblaciones de roedores, babosas e insectos”, dijo Jeff Hall, biólogo conservacionista de reptiles de la Comisión de Vida Silvestre en un comunicado de NC Wildlife Resources Commission.

«Hay muchas maneras en que podemos coexistir con las serpientes, lo cual es importante porque de las 38 especies de serpientes nativas de Carolina del Norte, diez están en peligro de extinción, amenazadas o de especial preocupación».

Una especie de serpiente nativa amenazada es la serpiente de pino del norte. No es venenosa y mide entre 4 y 5 pies de largo, pero puede llegar a medir 7 ½ pies.

Tiene un color de fondo blanco o tostado con marcas de color marrón oscuro o negro que comienzan como un color sólido o manchas desordenadas cerca de la cabeza antes de convertirse gradualmente en manchas distintivas en forma de silla de montar hacia la cola.

Lo biólogos de la agencia quieren saber más sobre esta especie y le piden al público que informe sobre los avistamientos a pinesnake@ncwildlife.org.

The Wildlife Helpline was established to be a centralized hub where the public could talk to experienced biologists about problem wildlife and human-wildlife interactions.

The Helpline is available Mon.-Fri., 8am to 5pm at 866-318-2401 or HWI@NCWildlife.org#75wildyears pic.twitter.com/f2pVtHeG4K

— N.C. Wildlife (@NCWildlife) April 26, 2022