Lluvias e inundaciones: NC en alerta por Ian

Charlotte, NC.- Si bien no está claro cuál será el impacto del huracán Ian en Carolina del Norte, las autoridades están alertas y preparadas para escenarios de fuertes lluvias y posibles inundaciones.

El gobernador Roy Cooper llamó a los residentes a estar preparados y tener su plan de respuesta ante lo que podrían ser los remanentes de Ian, de categoría 4 en su trayectoria cerca de Florida este miércoles.

«Si bien aún no sabemos exactamente cómo afectará esta tormenta a nuestro estado, está claro que será un evento de lluvia importante para gran parte de Carolina del Norte y ahora es el momento de que la gente se prepare», dijo el gobernador Cooper.

«Estamos siguiendo de cerca la tormenta y recomendamos encarecidamente a todos en todo el estado que tengan un kit de emergencia y un plan de emergencia».

North Carolina is preparing for heavy rainfall and possible flooding on Friday and Saturday from the remnants of Hurricane Ian. For more preparedness information go to: https://t.co/mWkEQLIDtX. #readync pic.twitter.com/7f0tT5BSpd

— NC Emergency Management (@NCEmergency) September 27, 2022