León de 23 años murió en NC

Asheboro, NC.- Un león de 23 años murió en Carolina del Norte después de una larga lucha contra una enfermedad renal.

Reilly era el león de más edad en una institución acreditada por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), dijo el North Carolina Zoo al anunciar el fallecimiento.

«Reilly era un alma única, y extrañaremos mucho sus rugidos matutinos», dijo la cuidadora del zoológico Beth Malott, quien trabajó con el felino africano durante ocho años.

El zoológico señaló que el promedio de vida de un león en la naturaleza es de unos 10 a 15 años, mientras que los leones machos bajo cuidado humano tienen una esperanza de vida media de 17 años.

