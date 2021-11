Salisbury, NC.- Las elecciones en Salisbury han sido de las más reñidas en Carolina del Norte. Por estrecho margen Karen Alexander repetiría como alcaldesa, pero su contrincante Al Heggins quiere recuento de votos.

Los detalles de esta carrera en la ciudad de Salisbury, Carolina del Norte, los tiene WBTV. Solo 18 votos es la diferencia entre ambos. Los resultados no son oficiales.

Según la publicación Alexander tuvo 2.499 votos (50,01%), mientras que la exalcaldesa Heggins emitió 2.481 votos (49,65%). Hubo 17 votos por escrito.

Esta es la primera vez que los habitantes de Salisbury eligen directamente a su alcalde.

You’ve heard it before and I’ll say it again; every vote counts! I will be asking for a recount this morning at the Rowan County Board of Elections. Thank you to each and every person who came out to vote in this municipal election. pic.twitter.com/mOrfxfRcrc

— Al Heggins for Mayor (@ElectAlHeggins) November 3, 2021