Instalado refrigerador “saludable” en El Barrio

Charlotte, NC.- La iniciativa de hacer llegar frutas y verduras a familias que viven inseguridad alimentaria sigue expandiéndose. El condado Mecklenburg instaló el sexto refrigerador “saludable” en la Frutería El Barrio #2.

El refrigerador “saludable” forma parte de la iniciativa Healthy Corner Store a través del Programa de Seguridad Alimentaria del Departamento de Salud Pública.

El objetivo es poner frutas y verduras frescas a disposición de los residentes que viven en desiertos alimentarios o que podrían experimentar inseguridad alimentaria.

Fruteria El Barrio #2 está ubicado en 1401 Eastway Drive en Charlotte.

The County’s initiative to make healthy food more accessible at corner stores just expanded. We installed our sixth refrigerator filled with fruits and vegetables at Fruteria El Barrio » https://t.co/7j9RrwIHnS pic.twitter.com/91ZYt5RGy6

