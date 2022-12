Inmigrante sin trabajo y sin vivienda después de cirugía

Charlotte, NC.- Una cirugía cambió la vida de Maximina González, una inmigrante que tras complicaciones de salud perdió su trabajo, se quedó sin vivienda y ahora sobrevive en la calle, sin apoyo de las autoridades.

Maximina está angustiada y no puede controlar el llanto cuando cuenta su historia a Hazel Petrelli, periodista de Progreso Hispano News.

Ella y su hija quedaron en la calle después de sus complicaciones de salud. Fue sometida a cinco cirugías en su brazo derecho.

“De tanto trabajar mi hueso se me acabó, se me desgastó”, describió esta inmigrante mexicana. La sometieron a múltiples operaciones.

Luego de eso vino el desalojo del apartamento. “Llegó la sheriff, me tocó la puerta y teníamos que salir”.

De dormir en cama y bajo techo, Maximina pasó a sobrevivir en el parqueadero de las Carolinas hasta que “una señora se compadeció de nosotros y nos dijo ‘ven, te vamos a ayudar unos días, pero no puedes quedarte mucho tiempo’”.

Sin trabajo y sin vivienda después de cirugía

Maximina recurrió a diferentes instituciones como servicios sociales y disability para solicitar ayuda ante su difícil condición sin obtener respuesta positiva.

«En esta situación que yo estoy no me han ayudado en nada, renové mi solicitud y tampoco me han recibido, no creen que estoy enferma (…) estoy esperando mi ayuda de desempleo también, no he recibido mi dinero de desempleo ni nada de dinero de los dos trabajos que he tenido”, lamentó.

“He sido trabajadora, he juntado mi dinero, ¿deshability dónde está?, estoy en la calle”, expresó.

Maximina y su hija pasan la noche en la casa de la señora que les ofreció ayuda, pero a las 6 am deben salir hasta regresar en la noche.

Durante el día ingresa a baños de las tiendas para cepillarse y cubrir otras necesidades de aseo personal.

Su discapacidad no le permite trabajar y su hija apenas consigue algunas entradas de dinero por medio tiempo. No puede dejar sola a su madre por un período prolongado debido a que necesita cuidado.

“Servicios sociales por favor hagan algo”, suplica la inmigrante mexicana.

“Yo estoy enferma soy diabética, tengo que controlarme mucho porque no quiero dejar sola a mi hija (…) por favor, ayúdenos a los hispanos, no traten a la gente así”.

Video: Mexicana queda en la calle tras cirugía