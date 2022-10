Identificado tirador en Raleigh: Su hermano entre las víctimas  

Charlotte, NC.- El tiroteo en Raleigh que dejó cinco muertos y dos heridos tiene conmocionado a Carolina del Norte. La gran pregunta es ¿por qué?, pero hasta ahora no tienen respuesta. La identidad del sospechoso no ha sido revelada por las autoridades, pero ya es pública.

WRAL fue el primer medio en dar a conocer que el sospechoso es un estudiante de segundo año de Knightdale High School. Su nombre es Austin Thompson y tiene 15 años de edad.

Las autoridades habían informado inicialmente que el tirador tiene 15 años. El recuento de los hechos por parte del Departamento de Policía de Raleigh indica que el sospechoso atacó el jueves en el vecindario de Hedingham, al este de Raleigh.

El joven huyó de las autoridades hasta que fue acorralado en una casa. Estella Patterson, jefa del Departamento de Policía de Raleigh, informó sobre su detención y dijo que estaba hospitalizado en WakeMed Health.

WRAL News agregó que el joven tiene múltiples heridas, incluida una de bala en la cabeza.

En Knightdale High School, las clases no fueron suspendidas pero el partido inaugural de football previsto para el viernes en la noche quedó reprogramado para el próximo lunes.

El medio de comunicación agrega en una publicación que el hermano del sospecho se encuentra entre las víctimas mortales.

James Roger Thompson, de 16 años y hermano de Austin, figura entre los muertos en el tiroteo. Él también era estudiante de tercer año en Knightdale High School.

Our game vs. Rolesville High School will now take place Monday at 6:30 p.m. Other activities including the tailgate party, homecoming court, and the dance will take place on our last home game, October 28 which is also Senior Night.

— Knightdale High PTSA (@KHSCD_PTSA) October 14, 2022