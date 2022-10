Policía de origen latino entre víctimas de tiroteo en Raleigh

Raleigh, NC.- Un policía de origen latino se encuentra entre las cinco víctimas mortales del tiroteo en Raleigh.

El hecho ocurrió el jueves en la tarde. Un tirador de 15 años de edad habría matado a cinco personas y causado heridas a otras dos en un vecindario de Hedingham al este de la capital de Carolina del Norte.

Los disparos comenzaron en las calles del vecindario. Luego, el sospechoso avanzó hacia un sendero donde accionó su arma contra más personas.

El joven eludió la búsqueda de las autoridades durante horas antes de ser acorralado en una casa.

Ver más: Cinco muertos, incluido un policía, en tiroteo en Raleigh

La jefa del Departamento de Policía de Raleigh, Estella Patterson, declaró en una conferencia este viernes en la mañana e identificó a las víctimas. Estuvo acompañada por autoridades locales y estatales, incluido el gobernador Roy Cooper.

Patterson indicó que en el tiroteo en Raleigh murieron tres mujeres, un menor de edad y un policía fuera de servicio, quien tiene raíces latinas.

En el hecho perdió la vida el oficial Gabriel Torres, de 29 años, quien para el momento se dirigía a su trabajo. James Roger Thompson, de 16 años, también falleció.

Las tres mujeres muertas quedaron identificadas como Nicole Conners, de 52 años; Mary Marshall, de 34 años; y Susan Karnatz, de 49 años.

A well coordinated and courageous law enforcement response stopped the shooter. No neighborhood, no parent, no child, no one should feel this fear in their communities. We’re standing with the victims and their families in this moment of unspeakable agony. pic.twitter.com/3xMBDxZMzm

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) October 14, 2022