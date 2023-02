Hombre murió bajo custodia; CMPD reveló video de detención

Charlotte, NC.- La policía de Charlotte reveló el video de un procedimiento de detención de un hombre con un comportamiento errático que murió poco después en un hospital.

Se trata de un hecho ocurrido el 13 de junio de 2022 cerca de la 2 am. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) publicó los detalles en un comunicado y el video del procedimiento por orden de una corte.

Ese día recibieron una llamada de una persona que en la cuadra 300 de Featherstone Drive reportaba estar escondido en un armario mientras alguien hacía disparos e intentaba entrar a su casa.

Los oficiales acudieron al sitio y encontraron al sospechoso, identificado como Avery Williams, de 32 años. En el lugar también hallaron casquillos y un arma de fuego.

Jovontay Williams tenía un comportamiento errático y los oficiales se dieron cuenta de signos de angustia médica por lo que solicitaron apoyo de MEDIC.

En presencia de los oficiales, señala el comunicado, Williams intentó ingresar en otra casa. Los agentes de la ley utilizaron el enfoque de «manos blandas y vacías» para detenerlo.

A lugar llegaron miembros del Departamento de Bomberos de Charlotte y MEDIC. El hombre fue traslado a Atrium Health University y más tarde a Atrium Health Cabarrus.

A link to CMPD's Critical Incident Briefing video is here: https://t.co/q54Sow6IaD https://t.co/WOWuBmw3t6

— CMPD News (@CMPD) February 2, 2023