hombre-de-charlotte-gana-premio-con-raspadito

Charlotte, NC.- Ganar un premio de lotería no es sencillo, pero a Miles Bynum no le resultó impedimento para comprar un boleto de raspadito y probar su suerte.

Bynum es residente de la ciudad de Charlotte. Él ganó un premio de $ 100.000 en los juegos de NC Education Lottery.

El hombre de Queen City se arriesgó con un raspadito de $ 30 y la ganancia fue espectacular.

Bynum compró su boleto de $ 5.000.000 Ultimate en Queens Market en West Sugar Creek Road en Charlotte.

