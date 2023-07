Hombre de NC gana $ 1 millón con sorteo de segundo chance

Charlotte, NC.- Un hombre en Carolina del Norte ganó $ 1 millón en un sorteo de segundo chance de 200X The Cash.

Michael McGee es el nombre del afortunado jugador. NC Education Lottery indicó que está residenciado en Rocky Mount, una ciudad en el condado Nash.

El juego 200X The Cash cuenta con cuatro sorteos de segunda oportunidad, explica la lotería en su sitio web. Cada sorteo ofrece un premio de $ 1 millón, un premio de $ 200.000 y 25 premios de $ 500.

El ganador del premio Michael McGee acudió a la sede de la lotería para recibir su dinero. Eligió el pago único de $ 600.000 y, tras las retenciones fiscales estatales y federales, se llevó a casa $ 427.500.

Michael McGee of #RockyMount tried his luck on a Second Chance drawing Wednesday and won a $1 million prize! His win came in the third 200X The Cash Second Chance drawing, which received more than 1.3 million entries! Congrats, Michael! #NCLottery https://t.co/NqQOcWW2Yn pic.twitter.com/2gX76jpWRk

— NC Education Lottery (@nclottery) July 11, 2023