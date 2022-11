asesinado-deportista-latino-en-charlotte

Charlotte, NC.- Un deportista latino fue asesinado el fin de semana en la ciudad de Charlotte, en un hecho que está bajo investigación.

El suceso ocurrió en una gasolinera en la cuadra 4300 de Central Avenue en la Eastway Division.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) no identificó a la víctima, pero medios de comunicación y páginas de Facebook vinculadas al deporte local han revelado el nombre de la persona muerta.

Se trata de Wilson Gutiérrez, un joven de origen salvadoreño que practicaba fútbol en Carolina del Norte.

El domingo 6 de noviembre, poco antes de las 3 am, los oficiales respondieron a un asalto con un arma mortal en la cuadra 4300 de Central Avenue.

Update: On Sunday, November 6, shortly before 3 a.m., officers responded to an assault with a deadly weapon call for service in the 4300 block of Central Avenue. Upon arrival, officers located a male subject deceased from a gunshot wound. https://t.co/NOBYpScXZZ

— CMPD News (@CMPD) November 6, 2022