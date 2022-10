hispanic-federation-anima-a-los-latinos-a-votar

Charlotte, NC.- La Hispanic Federation está en campaña para impulsar a los latinos a votar y decidir sobre su futuro en las próximas elecciones de medio término a celebrarse el 8 de noviembre.

Get Out the Vote (Saca el Voto) es el nombre de la campaña con la cual miembros de la organización recorren varias ciudades de Carolina del Norte. Incluye traslados a sitios de votación anticipada, que vence el sábado 5 de noviembre.

Los traslados se realizan en chivas colombianas, un medio de transporte tradicional de Colombia.

La Hispanic Federation tiene la misión de empoderar y hacer avanzar a la comunidad hispana, apoyar a las familias hispanas y fortalecer las instituciones latinas a través del trabajo en las áreas de educación, salud, inmigración, compromiso cívico, empoderamiento económico y medio ambiente.

I couldn’t be prouder of the work being done by the @HispanicFed Civic Engagement Team!

This weekend alone we’ve made over 20k calls to 7 states, provided rides to voters in rural East North Carolina, and engaged voters in NYC asking them to #FlipTheBallot 💪💪 pic.twitter.com/wv1rxBqOKk

— Frederick Velez III Burgos (@frederickvelez3) October 30, 2022