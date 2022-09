Greenville proclama la “Semana de Amexcan”

Greenville, NC.- La instauración de la Semana de Amexcan en Greenville es otra fiesta que se suma en septiembre a las celebraciones hispanas en Carolina del Norte.

La Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte (Amexcan) recibió esta distinción por parte del alcalde P. J. Connelly en el marco de su 21 aniversario y de la celebración del Mes de la Herencia Hispana que inicia el 15 de septiembre.

La Semana de Amexcan será del 15 al 22 de septiembre y fue proclamada por Connelly en reconocimiento y aprecio por los esfuerzos continuos de la asociación para lograr la igualdad de los latinos en las comunidades y por su contribución en la construcción de una cultura de colaboración proactiva para solucionar problemas.

“Greenville es una gran comunidad. Tiene una enorme cantidad de diversidad y poder traer diferentes culturas aquí y permitir que las personas puedan experimentar esas culturas es extremadamente importante, y Amexcan hace un trabajo increíble al poder ayudar a la población latina y también unir a las personas en el mismo tiempo”, dijo el alcalde PJ Connelly.

