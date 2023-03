George Dunlap prepara discurso sobre “State of the County”

Charlotte, NC.- El comisionado de Mecklenburg, George Dunlap está preparado para su esperado discurso de “State of the County”.

Dunlap es el presidente de la Junta de Comisionados del condado y tiene la tarea de brindar una actualización sobre el estado del condado Mecklenburg.

El discurso sobre “State of the County”de 2023 está programado para el viernes 10 de marzo de 2023 a las 10 am. Tendrá lugar en la sala de reuniones del Centro de Gobierno de Charlotte-Mecklenburg, 600 East Fourth Street, Charlotte, NC 28202.

