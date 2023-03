Policía reactivó radares de velocidad

Charlotte, NC.- La policía reactivó los radares de velocidad en las calles del condado Mecklenburg después de un proceso de certificaciones de los aparatos.

El radar y las pistolas LiDar que usan para atrapar a los conductores que exceden la velocidad han regresado al servicio.

Los dispositivos dejaron de usarse por parte del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) después de problemas con la certificación.

Al parecer, según informó la Ciudad, algunos de los técnicos no estaban debidamente certificados para aprobar algunas pruebas de calibración.

#CMPD has returned all assigned Radar and LiDAR units back to service following a re-certification process. The certification issue had to do with paperwork and never had to do with the functionality of the units. The units have functioned properly throughout the entire process. pic.twitter.com/brRogqwzuA

— CMPD News (@CMPD) March 3, 2023