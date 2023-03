Reconocen valor de educar a niños en seguridad contra incendios

Charlotte, NC.- En Mecklenburg hay cuatro personas con vocación de servicio que están educando a los niños en las escuelas sobre seguridad contra incendios.

Ellas pertenecen a Charlotte Fire Department y su programa ha sido reconocido por North Carolina Office of State Fire Marshal.

Se trata de un programa que desde hace 11 años llevan a adelante este grupo de personas que visita constantemente a niños de tercer grado de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés).

El objetivo es educar a los estudiantes para ayudar a prevenir lesiones y daños a la propiedad que pueden resultar durante incidentes de incendio, indicó la Ciuad de Charlotte en un comunicado.

«Se puede enseñar a los niños pequeños a responder a una alarma de humo. Se trata de planificar y practicar constantemente la evacuación en caso de incendio en el hogar con toda la familia», dijo Amy Rea, educador sénior de seguridad humana y contra incendios en Charlotte Fire.

