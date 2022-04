Geoffrey, el robot delivery de Charlotte

Charlotte, NC.- Tiny Mile trajo a la cuidad de Charlotte a Geoffrey, un robot delivery que arrancó una prueba piloto en Plaza Midwood.

Geoffrey ha sorprendido con su eficacia y tierno diseño compacto en color rosado con ojos de corazón.

El robot delivery es una apuesta de Tiny Mile, una empresa con sede en Toronto, Canadá, que seleccionó a Charlotte para debutar su tecnología en Estados Unidos.

El programa piloto de dos meses busca reducir el tráfico y las emisiones de carbono, señaló la Ciudad de Charlotte en un comunicado en el que anunció su asociación con Tiny Mile.

NEW: The city on Friday announced a partnership with @tiny_mile to test a robotic coffee delivery service in Plaza Midwood https://t.co/moXU1fIf0E pic.twitter.com/aFm6I40Rh0

— City of Charlotte (@CLTgov) April 1, 2022