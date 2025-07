Charlotte, NC.- Funcionarios federales y estatales anuncian esfuerzos para combatir los fraudes en la atención médica. El Fiscal de los EE. UU. Russ Ferguson se reunió con el Fiscal General de Carolina del Sur Alan Wilson, el Fiscal General de Carolina del Norte Jeff Jackson, el Agente Especial a Cargo del FBI James C. Barnacle, Jr. y representantes de la Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, para anunciar los resultados de una ofensiva contra el fraude de atención médica.

U.S. Attorney Russ Ferguson was joined by federal & state officials today to announce efforts to crack down on healthcare fraud schemes & criminal charges filed against multiple defendants accussed of stealing millions from the NC and SC Medicaid programs.

