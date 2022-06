Father’s Day y el pronóstico del clima en Estados Unidos

Charlotte, NC.- Este domingo se celebra el Father’s Day y el pronóstico del clima es fundamental para que los homenajeados y familiares puedan establecer los planes para la celebración y evitar contratiempos de carácter climáticos.

Como se sabe, el Father’s Day se celebra el tercer domingo de cada mes de junio. Para estas fechas tanto los parques públicos y jardines son los lugares preferidos por las familias para compartir de esta fecha tan emotiva.

Ver más: Tormentas dejan sin luz a miles de residentes

Por el momento, el Father’s Day está enmarcado en situaciones climatológicas extremas en Estados Unidos. Por ejemplo, más de 125 millones de personas están en alerta por una ola de calor que afecta a las regiones del suroeste y el centro de EE. UU.

Asimismo, National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), precisó que el pronóstico prevé que estas condiciones podrían causar estragos todavía este domingo.

Record heat likely leads to a stormy end of the week for parts of the Mid-South and Southeast Coastline today.https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/8shyM5tiIL

— National Weather Service (@NWS) June 17, 2022