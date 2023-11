familias-hispanas-viven-una-gran-experiencia-en-centro-de-la-nasa

Charlotte, NC.- Siete familias hispanas vivieron una experiencia increíble en un centro de investigación de la NASA, gracias a un programa de El Centro Hispano, una organización de Carolina del Norte.

Las familias, en total 20 personas, visitaron el Centro de Investigación Langley de la NASA en Virginia, donde tuvieron la oportunidad de conocer miembros del equipo, presenciar los planes de la NASA y otros equipos aeroespaciales.

Las personas que visitaron la sede de la NASA forman parte de diferentes programas del Departamento de Educación de El Centro Hispano.

La visita estuvo enmarcada en el proyecto “Despertando el interés en STEM entre estudiantes hispanos a nivel nacional a través de conexiones significativas con exploraciones y descubrimientos de la NASA”, explicó la organización en un comunicado.

El Centro Hispano forma parte de esta iniciativa que busca aumentar el interés en las actividades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). En total asistieron a la NASA en Virginia 55 personas de tres organizaciones, incluidas The Museum of Life and Science y Futuro.

“El objetivo de este proyecto fue crear más interés en las actividades STEM en las familias hispanas durante un viaje educativo especial para recorrer un centro de investigación de la NASA, con celebraciones, muchas oportunidades educativas y diversión espacial para toda la familia”, dijo Lisbeth Hickey, Gerente Educativa en El Centro Hispano.

