Expansión de Medicaid a la espera de la firma del gobernador

Charlotte, NC.- La expansión de Medicaid en Carolina del Norte recorrió todos los pasos legislativos para su aprobación. Ahora, queda a la espera de la firma del gobernador Roy Cooper.

La Cámara votó este jueves 87-24 a favor de un acuerdo alcanzado entre los líderes legislativos republicanos. El Senado aprobó la legislación la semana pasada.

El histórico acuerdo beneficiará a unos 600.000 adultos de ingresos reducidos que podrán obtener el seguro médico en Carolina del Norte a través de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. En el estado hay 2,9 millones de afiliados en la cobertura tradicional de Medicaid.

Durante años la expansión de Medicaid había sido tema de debate. Los demócratas siempre la apoyaron. Sin embargo, fue a principios de marzo que los republicanos cambiaron su postura de oposición luego de lograr algunos ajustes al proyecto original.

Medicaid Expansion is a once in a generation investment that will make all North Carolina families healthier while strengthening our economy, and I look forward to signing this legislation soon. – RC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) March 23, 2023