Eventos navideños para la familia en el condado Union  

Charlotte, NC.- Los eventos navideños invaden el condado Union, muy cerca de la ciudad de Charlotte.

Con inicio del mes de diciembre son muchas las organizaciones y entes gubernamentales que preparan sus actividades de Navidad.

La mayoría de los eventos son gratuitos e ideales para asistir en familia y compartir la alegría de esta época especial.

En el condado Union en los próximos días habrá desde encendidos de árboles, desfiles navideños y hasta la posibilidad de tomarte fotos y desayunar unos ricos panqueques con Santa Claus.

Eventos navideños en el condado Union

Winter Fest and Tree Lighting

La ciudad de Indian Trail está organizando un evento Winter Fest y la iluminación del árbol de Navidad el viernes 2 de diciembre de 6 pm a 9 pm en Chestnut Square Park. Habrá fotos con Santa Claus. Más detalles AQUÍ.

Día: Viernes 2 de diciembre (6 pm a 9 pm)

Viernes 2 de diciembre (6 pm a 9 pm) Lugar: Chestnut Square Park

Chestnut Square Park Dirección: 320 Chestnut Pkwy, Indian Trail, NC 28079

Christmas in the Park

La ciudad de Stallings organiza la iluminación del árbol de Navidad el sábado 3 de diciembre, de 3 pm a 6 pm en Stallings Municipal Park. Habrá música en vivo, manualidades, juegos y una estación de «cartas a Santa». También chocolate caliente gratis. La iluminación anual del árbol comenzará a las 5:30 pm. Más detalles AQUÍ.

Día: Sábado 3 de diciembre (3 pm a 6 pm)

Sábado 3 de diciembre (3 pm a 6 pm) Lugar: Stallings Municipal Park

Stallings Municipal Park Dirección: 340 Stallings Rd, Stallings, NC 28104

Indian Trail Christmas Parade

Disfruta del espíritu del desfile de Navidad con bailarines y carrozas en la ciudad de Indian Trail el domingo 4 de diciembre. El desfile recorrerá desde Post Office Drive hasta Old Monroe Road a través de Indian Trail Road. Más detalles AQUÍ.

Día: Domingo 4 de diciembre (5 pm)

Domingo 4 de diciembre (5 pm) Lugar: Downtown Indian Trail

Cocoa & Carols

The Village of Wesley Chapel presenta el evento «Cocoa & Carols» el sábado 10 de diciembre, de 10 am a 12 pm en Dogwood Park en Waxhaw. Habrá un animado entretenimiento navideño, s’mores, cacao y sidra, y otras actividades divertidas. Asistirá Santa, el personaje favorito de la Navidad. Más detalles AQUÍ.

Día: Sábado 10 de diciembre (10 am a 12 pm)

Sábado 10 de diciembre (10 am a 12 pm) Lugar: Dogwood Park en Waxhaw

Dogwood Park en Waxhaw Dirección: 121 Lester Davis Rd, Waxhaw, NC 28173

Breakfast with Santa

Indian Trail está organizando un evento de desayuno con Santa con panqueques y syrup el sábado 14 de diciembre. Habrá tres sesiones disponibles de una hora (8:30 am, 10 am y 11:30 am). El desayuno tendrá un costo de $6 por persona. Para el desayuno se requiere inscripción. Más detalles vía correo electrónico a recreation@indiantrail.org.

Día: Sábado 14 de diciembre

Sábado 14 de diciembre Lugar: Town Hall / Large Community Room

Town Hall / Large Community Room Dirección: 315 Matthews-Indian Trail Rd, Indian Trail, NC 28079

