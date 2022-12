Evento gratuito de inscripción en seguro médico

Charlotte, NC.- La inscripción en el seguro médico para tener cobertura a partir del 1 de enero de 2023 está por vencer. El llamado es a tomar acción para contar con la protección de salud que mejor se adapte al presupuesto.

Hasta el 15 de diciembre hay plazo para concretar la inscripción. Sin embargo, recientemente personas inescrupulosas están aprovechando para estafar y cobrar hasta le cobran 150 dólares por un trámite que es gratis.

Natalie Marles es una navegadora de seguros de salud y asistente legal del Programa de Atención Médica y Apoyo Familiar en Charlotte Center for Legal Advocacy.

Ella conversó sobre este tema con Adriana Henríquez, periodista de Progreso Hispano News, y anunció un evento para ayudar a las personas con su inscripción.

Natalie Marles explicó debido a la pandemia y las ayudas financieras hubo algunos cambios. Además, una de las compañías más grandes, como Bright HealthCare, se retiró y obligará a muchos asegurados a migrar a otros proveedores.

Pero, la falta de verificación del procedimiento de inscripción abrió paso a las estafas.

