Los datos de ingresos, pobreza y cobertura de seguro médico del 2021

Charlotte, NC.- La U.S. Census Bureau anunció los datos de ingresos, pobreza y cobertura de seguro médico donde la mediana real de ingresos en los hogares para el 2021, no difiere estadísticamente, a los datos del 2020, cuando la tasa oficial de pobreza del 11.6% también se mantuvo similar para el año 2020 y 2021.

La The Supplemental Poverty Measure (SPM), para el 2021 fue del 7.8%, lo que se traduce en una reducción de 1.4 puntos porcentuales si se compara con el año 2020.

También, el porcentaje de personas con cobertura de seguro médico durante el 2021, o por lo menos una parte de este año fue del 91.7%. Esta cifra es comparada con el 91.4% del 2020.

Por el momento se estima que un 8.3% de las personas, es decir 27.2 millones de personas, no gozaron de seguro médico en ningún momento del 2021, de acuerdo con datos del Annual Social and Economic Supplement (ASEC) of the CPS.

