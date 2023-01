«¡Estoy dentro!»: Fiscal general Josh Stein se postula

Charlotte, NC.- El fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, anunció este miércoles su carrera para el cargo de gobernador del estado.

“¡Estoy dentro! Me postulo para gobernador para luchar por nuestro futuro. Como su fiscal general, me he enfrentado a grandes peleas para usted y he ganado, una y otra vez”, dijo Stein.

“Construiremos una Carolina del Norte mejor y más brillante defendiendo lo que está bien, luchando para arreglar lo que está mal y haciendo lo correcto por todos los habitantes de Carolina del Norte, sin importar quiénes sean”, agrega en un video de promoción de su candidatura.

Stein está en el cargo de fiscal general desde 2017.

El demócrata buscará suceder a Roy Cooper quien también fue fiscal general durante cuatro mandatos antes de convertirse en gobernador de Carolina del Norte.

I’m in! I’m running for Governor to fight for our future. As your AG, I have taken on big fights for you and won, time after time. That’s what I’ll do as your next Governor. Together, we can build a better and brighter North Carolina. pic.twitter.com/4l3HCzecMJ

— Josh Stein (@JoshStein_) January 18, 2023