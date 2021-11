Escuelas de Charlotte ponen foco en denuncias de agresión sexual

Charlotte, NC.- En medio del escrutinio las Escuelas de Charlotte-Mecklenbrug (CMS, por sus siglas en inglés) pondrán foco en las denuncias de agresión sexual.

El superintendente Earnest Winston anunció que CMS añadirán más personal a su oficina del Título IX para proporcionar apoyo y consistencia en las investigaciones de las acusaciones de mala conducta sexual, según reseñó FOX46.

El medio de comunicación ha hecho seguimiento a la violencia en las escuelas, incluidas las denuncias de agresión sexual.

En su cuenta de Twitter Winston se refirió a la reunión del miércoles del grupo de trabajo del Título IX. “Estoy agradecido por el tiempo y la energía positiva que nuestros estudiantes pusieron en este importante trabajo. Espero revisar el informe de sus recomendaciones”.

El grupo de trabajo del Título IX fue establecido para evaluar cómo las escuelas de Charlotte-Mecklenburg manejan las acusaciones de agresión sexual.

The final Title IX task force meeting was last night. I’m thankful for the time and positive energy our students put into this important work. I look forward to reviewing the report of their recommendations. #CMSstrong

— Superintendent Earnest Winston (@CMSSupt) November 18, 2021