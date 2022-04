El importante papel del voluntariado en NC

Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper ha declarado la Semana Nacional del Voluntariado en Carolina del Norte para celebrar este importante trabajo y alentar a más habitantes a ser voluntarios. Hay muchas oportunidades para que la gente marque la semana.

“Cuando trabajamos juntos, construimos un estado más fuerte para todos”, dijo el gobernador Cooper. «Estoy agradecido por todos los voluntarios en todo el estado y animo a los habitantes de Carolina del Norte a dedicar tiempo al voluntariado. Ya sea que esté donando a un banco de alimentos local, ayudando con la recuperación de desastres, donando sangre o ayudando a las personas mayores, hay muchas maneras de ayudar a su comunidad».

VolunteerNC, una agencia dentro de la Oficina del Gobernador, promueve el servicio comunitario y el voluntariado en Carolina del Norte. La agencia tiene más información sobre oportunidades de voluntariado en todo el estado, incluido el voluntariado en el sitio, al aire libre, desde casa o virtualmente. Las necesidades de los voluntarios varían en todo el estado, desde trabajar en un banco de alimentos local hasta ayudar a reconstruir casas dañadas por el clima severo.

Gov. Cooper has declared April 17 – 23 as National Volunteer Week. When we work together, we build a stronger state for all, and there are many opportunities across the state for people to celebrate the week.https://t.co/Ey2k1D464R pic.twitter.com/zK4kvbjles

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) April 18, 2022