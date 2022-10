duke-energy-progress-propone-aumento-de-tarifas

Charlotte, NC.- Duke Energy Progress solicitó a los reguladores de Carolina del Norte la revisión de sus tarifas para concretar un aumento progresivo a partir del próximo año.

La propuesta de la subsidiaria de Duke Energy detalla cómo sería el impacto del aumento, que comenzaría a regir el 1 de octubre de 2023, para un cliente residencial típico que usa 1000 kilovatios-hora (kWh) por mes.

Este cliente tendría reflejado en su factura un aumento de $14,72, es decir, pasaría de $126,43 a $141,15 por mes; seguido de un aumento de $5,62 en octubre de 2024 y un aumento de $5,21 aumento en octubre de 2025.

La propuesta de la empresa debe ser revisada y aprobada por la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte. La propia subsidiaria reveló los detalles en un comunicado en su sitio web.

Duke Energy Progress asked NC regulators to review its rates as the company continues to strengthen the electricity grid, reducing power outages for customers and facilitating a clean, secure energy future in a manner that supports economic development: https://t.co/W2rueAt9u2.

— Duke Energy (@DukeEnergy) October 6, 2022