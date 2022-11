dos-asaltos-con-machete-en-nc

Charlotte, NC.- Dos asaltos con machete ocurrieron en Carolina del Norte con un saldo de tres heridos, según reportaron las autoridades.

Uno de los casos sucedió la mañana del martes 1 de noviembre en Gastonia. Los oficiales de policía respondieron a una emergencia en la cuadra 400 de Redding Street.

Los detalles de este caso los proporcionó el Departamento de Policía de Gastonia en un comunicado. En el lugar encontraron a tres hombres adultos que sufrieron heridas de laceración. Ellos dijeron a los oficiales que estaban haciendo trabajo fuera en la zona cuando el sospechoso subió en una bicicleta y los agredió.

Las víctimas dijeron que no conocían al sospechoso, quien huyó de la escena, y que no sabían por qué fueron agredidos.

Aproximadamente dos horas después, los oficiales localizaron a un individuo cerca de N. Rhyne Street y Davidson Avenue. El sospechoso, identificado como Decarlos Freshley, de 36 años, coincidía con la descripción aportada por las víctimas y fue detenido. Estaba en posesión de un machete.

A Decarlos Freshley lo acusaron de un cargo de asalto con un arma mortal con la intención de matar/herir gravemente y dos cargos de asalto con un arma mortal con la intención de herir gravemente.

Las víctimas fueron trasladas a un hospital. Sus vidas no están en riesgo.

