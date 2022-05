Charlotte, NC.- Vecinos en un conjunto de apartamentos en Charlotte están atemorizados. Ellos vivieron momentos de terror después de que balas disparadas desde el lugar donde se desarrollaba una fiesta impactaran en sus hogares.

La periodista Hazel Petelli, de Progreso Hispano News, estuvo en el apartamento de uno de los afectados.

Quienes residen allí son dos hermanos que tienen temor y prefirieron mantener su nombre bajo resguardo.

Ver más: Adolescente cayó en pozo de 40 pies

Uno de ellos es una joven latina. Ella dijo que la bulla de ese 1° de mayo la despertó. Si embargo, siguió acostada en su cama hasta después de medianoche.

Disparos siembran temor en vecinos

A las 2 am escuchó “un ruido horrible (…) fue como si hubiesen partido de los vidrios”. Ella creyó que alguien había entrado a su apartamento.

Rápidamente revisó el apartamento junto a su hermano y se percataron que en el baño había impactos de bala.

Ver más: Herido en tiroteo en Uptown

Vecinos llamaron al 911 para reportar los disparos y la bulliciosa fiesta, que al parecer era de promoción, de menores de edad.

Según el relato de la joven latina, la policía de Charlotte detuvo a un adulto y dos menores. “Sé que había drogas y alcohol, uso de armas de fuego y había mujeres gritando”.

Esta víctima estuvo cerca de perder la vida. Con solo sentarse en su cama habría quedado en la trayectoria de la bala.

Pero, la calma para ella no llegó después de que la policía terminó la fiesta. “No solo tengo miedo de que me pueda pasar algo o de vivir acá sino que ahora no puedo dormir, tengo fatiga en el pecho, me duele la cabeza, tengo como secuelas de recordar esos sonidos, de cerrar los ojos y pensar qué tal vez no los hubiese podido volver a abrir”.

Video: Fiesta termina a tiros y las balas dentro del apartamento de un vecino