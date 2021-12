Detenido pistolero en Uptown Charlotte

Charlotte, NC.- Un pistolero quedó detenido este martes después de disparar entre 10 y 15 veces en pleno Uptown Charlotte.

El hecho se produjo a la 11 am en la intersección Trade Street y Tryon Street.

El capitán Brad Koch, de la Policía de Charlotte-Mecklenburg, dio detalles del suceso a la prensa local.

Koch explicó que un hombre se bajó de un vehículo y comenzó a disparar contra el mismo automóvil del que acaba de salir.

En el lugar había oficiales en servicio que rápidamente persiguieron al sospechoso y lo capturaron a pocas cuadras.

La policía cree que el pistolero conocía al conductor del vehículo al que disparó.

Hear from Captain Koch about the shooting in the Central Division. This area is safe and roadway is now open. #clt #cltnews #ChatlotteNC pic.twitter.com/V2YyUbptia

— CMPD News (@CMPD) December 7, 2021