Declaración de los padres del presunto pistolero de Raleigh

Raleigh, NC.- Los padres del presunto pistolero de Raleigh se pronunciaron públicamente sobre el tiroteo que dejó cinco muertos y dos heridos.

Alan y Elise Thompson hicieron público un comunicado con la siguiente declaración:

“Las palabras no pueden comenzar a describir nuestra angustia y dolor”.

“Nuestro hijo Austin infligió un dolor inconmensurable a la comunidad de Raleigh y estamos abrumados por el dolor por las vidas inocentes perdidas. Oramos por las familias y seres queridos de Nicole Conners, Susan Karnatz, Mary Marshall y el oficial de policía de Raleigh, Gabriel Torres. Lamentamos su pérdida y la pérdida de nuestro hijo, James”.

“Oramos para que Marcille ‘Lynn’ Gardner y el oficial de policía de Raleigh, Casey Clark, se recuperen por completo de sus heridas, y oramos por todos los que quedaron traumatizados por estos actos de violencia sin sentido”.

“Tenemos tantas preguntas sin respuesta. Nunca hubo indicios o señales de advertencia de que Austin fuera capaz de hacer algo como esto. Nuestra familia seguirá cooperando plenamente con los agentes del orden público y haremos todo lo posible para ayudarlos a comprender por qué y cómo sucedió esto”.

Los padres del presunto pistolero de Raleigh no tienen planes de hacer comunicación con los medios más adelante.

Alan y Elise son los padres de Austin Thompson, de 15 años, quien el jueves 13 de octubre supuestamente abrió fuego en el vecindario de Hedingham, al este de la capital de Carolina del Norte.

The senseless acts of violence on October 13th have left the Raleigh Police Department grieving and mourning with the community. We continue to pray for the families of those that lost their loved ones and wish for a swift recovery of those injured.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 15, 2022