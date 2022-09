Exitosa cumbre de periodistas hispanos de las Carolinas

Por: Adriana Henríquez

Charlotte, NC.- En el marco gremial periodístico hispano de las Carolinas, el 10 de septiembre 2022, a partir de las 5 de la tarde, en la Iglesia del Cambio de la ciudad de Charlotte, se desarrolló la Primera Cumbre de Periodistas Hispanos de las Carolinas, asistiendo periodistas titulados, comunicadores sociales y comunicadores comunitarios, que expresaron su beneplácito de esta cumbre en un ambiente entre colegas donde reinó las ganas de compartir ideas, conocerse, escuchar propuestas tanto en lo presencial como quienes se conectaron vía zoom, que pudieron tener más detalles de esta iniciativa que pretende mantenerse en el encuentro entre colegas para el beneficio del gremio y el bienestar común en la comunidad.

Cumpliendo con el programa procedieron a ofrecer las palabras de bienvenidas a cargo de los licenciados Adriana Henríquez, secretaria de la organización y el colega Arturo Uzcátegui. Luego el periodista José Herrera, fundador de la OPHLC, ofreció su discurso en el que agradeció a quienes vieron en él la credibilidad y responsabilidad para acompañarlo en este camino que a penas empieza. Dijo: “deseo que todos los colegas, comunicadores comunitarios piensen que el desarrollo social y cultural de nuestra comunidad hispana es de permanente cuidado en la vida democrática de una nación (…) yo no me considero el fundador de esta organización porque sin ellos (miembros del comité) no lo hubiésemos logrados”. Herrera destacó que los comunicadores encontrarán en la organización el respaldo y protección para el desarrollo de su ejercicio.

Acto seguido las palabras del periodista Diego Barahona, presidente de la OPHLC, quien manifestó estar contento por unir a los comunicadores para juntos buscar herramientas para el mejoramiento profesional y alcanzar los proyectos. Dijo que “la idea de este evento es conocernos, compartir historias, ideas, evitar divisionismos, integrarnos. Tenemos pensado varios programas, pero sin su aporte no es posible, tendremos una reunión mensual, hay proyectos de tocar las puertas de las instituciones. En diciembre queremos hacer una ayuda social y el proyecto ambicioso de la Casa del Periodista, ese lugar que serviría para el encuentro de todos”.

Exposición de ideas y necesidades

La actividad prosiguió con una dinámica de grupos convocada por los periodistas Arturo Uzcátegui y Fabiana Silva, con la intención de escuchar las necesidades y planteamientos de todos los comunicadores presentes. Luego hicieron una lista donde enumeraron las ideas e inquietudes para proceder en futuras reuniones, leyeron dicha lista y el momento estuvo a cargo del periodista Rafael Bastidas. Entre los periodistas que pidieron levantarse y dirigir unas palabras estuvo José Miguel Morales, quien indicó la necesidad de dominar el idioma y sugirió hacer una alianza con alguna institución que pueda ayudar.

El acto siguió con las declaraciones del periodista Galo Baird, quien explicó sobre la contribución o donación a partir de los 25 dólares por cada miembro de la organización que servirán para trámites importantes, entre ellos el proyecto de la casa del periodista.

El reconocido periodista Daniel Viotto también ofreció unas breves palabras en donde resaltó la necesidad de insistir para que las puertas estén abiertas en las instituciones y acceder a la información para darla a conocer a la comunidad.

Saludos periodísticos

Destacó la secretaria de la OPHLC, Adriana Henríquez, durante el acto que han recibido algunas misivas que aplauden la iniciativa, entre ellas: la Confederación de Periodistas del Ecuador, el Colegio de Periodistas del Guayas y la Asociación de Periodista Venezolanos en el Extranjero (APEVEX), además del caluroso saludo de la periodista Jessica Herrera, desde Lima, Perú.

Los miembros de la OPHLC legalmente constituida agradecen a quienes hicieron posible el evento y a aquellos que apoyan la iniciativa que pretende buscar beneficios para todos. Se conoció que hasta los momentos cuentan con el respaldo económico de 4 empresas para la Casa del Periodista, entre ellas: Wow Supermarket, Progreso Hispano News, Norsan Media y el Cónsul Eméritus de Guatemala Steven H. Kropp.

Finalmente, el evento concluyó con la entrega de certificados de participación a cargo de las colegas Belen Gómez – Jordana y Hazel Petrelli, para luego estrechar lazos entre ricos bocadillos cortesía de Manolos Bakery y Progreso Hispano News.

